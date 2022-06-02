В Молдове следователи пришли в офис партии арестованного Додона 2 июня, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Офис партии Игоря Додона (Фото:rise.md)

Правоохранители пришли в штаб-квартиру Партии социалистов Молдовы, которую ранее возглавлял экс-президент Игорь Додон, и изымают документы для расследования.

Об этом заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Марьяна Керпек, сообщает Newsmaker.

Она уточнила, что операция проходит в рамках расследования по незаконному финансированию политической партии.

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Керпек также добавила, что речь об обыске в офисе не идет.

26 мая суд отправил бывшего президента страны Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.

Ранее Игорю Додону предъявили обвинения в коррупции и государственной измене. Генпрокуратура Молдовы ходатайствовала о его аресте на 30 суток. Уголовное дело в отношении экс-президента открыто по четырем статьям: помимо пассивной коррупции и госизмены, речь также идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.

24 мая после обысков Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его поместили в следственный изолятор в Кишиневе.

Как сообщили в Генпрокуратуре, обыски прошли в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент Молдовы создал и возглавил в феврале.

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