Додон заявил, что Молдову хотят «присоединить» к Румынии 8 июня, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Игорь Додон (Фото:Igor Dodon / Facebook)

Экс-президент Молдовы Игорь Додон, который находится под домашним арестом по подозрению в коррупции, заявил, что действующая молдавская власть якобы ведет подготовку к присоединению Молдовы к Румынии.

На своей странице в Facebook он подчеркнул, что в стране разгоняется «антироссийская истерия».

«На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально для того, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — заявил он.

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Додон добавил, что действующий президент Молдовы Майя Санду и «ее внешние хозяева» идут по украинскому сценарию, провоцируя умышленную дестабилизацию, чтобы использовать молдаван как «пушечное мясо в геополитической битве».

Он отметил, что президентка Санду, ее партия шаг за шагом обеспечивают «ликвидации государства», поэтому призвал «каждую патриотическую партию» морально мобилизовать своих сторонников и в любой момент быть готовыми выйти, чтобы «защитить государственность и нейтралитет, а также мир для наших детей».

26 мая суд отправил бывшего президента страны Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.

Ранее Игорю Додону предъявили обвинения в коррупции и государственной измене. Генпрокуратура Молдовы ходатайствовала о его аресте на 30 суток. Уголовное дело в отношении экс-президента открыто по четырем статьям: помимо пассивной коррупции и госизмены, речь также идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.

24 мая после обысков Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его поместили в следственный изолятор в Кишиневе.

Как сообщили в Генпрокуратуре, обыски прошли в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент Молдовы создал и возглавил в феврале.

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