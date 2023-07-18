В Китае три недели не видели близкого к Си Цзиньпину главу МИД. В Интернете на дискуссии, похоже, цензура 18 июля, 13:17 Цинь Ган (Фото:Terje Pedersen/NTB/via REUTERS)

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган уже три недели не появлялся на публике. Из-за долгого отсутствия появляются спекуляции, а обсуждение этой темы цензурируют в соцсетях.



Об этом сообщает CNN и The Guardian.

Цинь Гана, которого считают доверенным лицом главы КНР Си Цзиньпина, не видели с 25 июня — после встречи в Пекине с чиновниками Шри-Ланки, Вьетнама и России.

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Во время брифинга 17 июля в МИД Китая заявили, что не имеют «никакой информации» о его отсутствии и дипломатическая деятельность Пекина проходит «в обычном режиме».

Как пишет CNN, отсутствие Цинь Гана стало еще более заметным на фоне последних громких визитов в Китай американских высокопоставленных чиновников — министра финансов США Джанет Йеллен и спецпредставителя президента по вопросам климата Джона Керри. Также в начале месяца он должен был встретиться с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, но Пекин отменил визит.

На прошлой неделе китайский министр не появился на ежегодной глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии. Вместо него туда отправили главного дипломата Ван И. В Пекине отсутствие Цинь Гана объяснили «состоянием здоровья», однако из стенограммы брифинга эту фразу убрали.

«Учитывая статус и влияние Китая в мире, действительно очень странно, что его министр иностранных дел не появляется на публике уже более 20 дней[…] Если с высокопоставленным чиновником случается что-то необычное, люди задаются вопросом: не испортились ли их отношения с верховным лидером, не является ли это признаком политической нестабильности», — заявил CNN Дэн Ювэнь, экс-редактор коммунистической партийной газеты, который сейчас живет в США.

The Guardian предполагает, что обсуждение отсутствия Цинь Гана в обществе подвергается цензуре. Так, когда в китайском сервисе Weibo ввести запрос «где Цинь Ган», то результат поиска показывает: «нет результатов».



57-летнего Цинь Гана назначили главой МИД Китая в декабре 2022 года. Он выступил с резкой критикой в адрес Вашингтона, когда после сбития над США китайского шпионского шара отношения между странами стали еще более напряженными. В то же время дипломат сыграл ключевую роль в попытках наладить коммуникации с американцами. В частности, он встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Пекин.

Ранее, как пишет CNN, китайские чиновники могли исчезать из поля зрения общественности — и лишь через несколько месяцев дисциплинарный надзорный орган Компартии сообщал, что их задержали для проведения расследования.

