Выше только Мао. Лидер Китая добился власти, о которой Путин «может лишь мечтать»: что несет миру третий срок Си Цзиньпина — мировые СМИ 24 октября, 12:55 Сюжет Си Цзиньпин будет руководить Китаем еще минимум пять лет, а то и дольеше (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

В воскресенье, 23 октября, Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК) — на третий «беспрецедентный» срок, как пишет мировая пресса. Последним человеком, который правил Китаем более двух сроков подряд, был Мао Цзэдун, занимавший пост председателя Центрального комитета КПК с 1945 года и до своей смерти в 1976 году.

Теперь Си Цзиньпин, пришедший к власти в 2012 году, будет руководить второй экономикой мира еще как минимум пять лет. Это стало возможным после того, как в 2018 году с его же подачи в Китае утвердили поправки в конституцию страны. Именно тогда был отменен лимит, ограничивающий пребывание лидера на посту генсека Компартии двумя пятилетними сроками.



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Завершившийся в выходные двадцатый съезд Компартии Китая собрал в Пекине около 2400 делегатов. Съезд, который войдет в историю как ступень к новому уровню могущества Си Цзиньпина, запомнился рядом знаковых событий и решений:

был обновлен состав Постоянного комитета Политбюро китайской Компартии, состоящий из семи человек: свои позиции в нем сохранили лишь три человека, включая самого Си Цзиньпина, остальные места заняли максимально лояльные китайскому лидеру ставленники;

состоящий из семи человек: свои позиции в нем сохранили лишь три человека, включая самого Си Цзиньпина, остальные места заняли максимально лояльные китайскому лидеру ставленники; по итогам ХХ съезда в КНР сменится премьер-министр : действующий глава правительства Ли Кэцян не вошел в новый состав Постоянного комитета Политбюро, и после своей отставки весной 2023 года, вероятно, уступит пост Ли Цяну, главе ячейки КПК в Шанхае ( известен организацией скандального двухмесячного локдауна в мегаполисе, который был однако поддержан Пекином);

: действующий глава правительства Ли Кэцян не вошел в новый состав Постоянного комитета Политбюро, и после своей отставки весной 2023 года, вероятно, уступит пост Ли Цяну, главе ячейки КПК в Шанхае известен организацией скандального двухмесячного локдауна в мегаполисе, который был однако поддержан Пекином); в полном составе Политбюро из 24 человек впервые за 25 лет нет женщин;

отдельные поправки закрепили более агрессивную позицию Пекина в отношении Тайваня в уставе партии: если ранее наряду с Гонконгом и Макао с Тайванем предлагалось « выстраивать солидарность», то теперь Компартия Китая намерена « решительно ограничивать независимость Тайваня» и противостоять ей;

в уставе партии: если ранее наряду с Гонконгом и Макао с Тайванем предлагалось выстраивать солидарность», то теперь Компартия Китая намерена решительно ограничивать независимость Тайваня» и противостоять ей; самой яркой иллюстрацией максимальной концентрации власти в руках Си Цзиньпина стал скандальный эпизод, произошедший в последний день съезда: 79-летнего Ху Цзиньтао, предыдущего генсека и лидера КНР, против его воли вывели с трибуны съезда при камерах и в присутствии Си Цзиньпина ( китайские госСМИ объяснили это якобы ухудшившимся самочувствием Ху Цзиньтао).

«Си Цзиньпин — самый влиятельный человек в мире и самый могущественный китайский лидер со времен Мао Цзэдуна. Будучи главой государства, генеральным секретарем Коммунистической партии и главнокомандующим вооруженными силами страны, Си занимает все три самых важных поста в стране, — напоминает о нынешнем статусе китайского лидера Spiegel. — Он руководит более чем 1,4 миллиардами человек и экономикой, которая, вероятно, скоро превзойдет экономику США. Си контролирует наибольшее число солдат и самый большой флот в мире. По мановению его пальца огромные мегаполисы с миллионами жителей помещаются на карантин, а для реализации его политики „нулевой толерантности к COVID-19“ граждане Китая находятся под почти полным наблюдением. В стране нет организованной политической оппозиции, относительно которой он должен был бы проявлять либо соотносить себя […] Это уровень власти, о котором даже Владимир Путин может только мечтать. Си остается одним из последних друзей хозяина Кремля после вторжения в Украину».

НВ собрал оценки мировых СМИ о том, что означает очередной этап концентрации власти в руках Си Цзиньпина и чего ждать миру от его нового срока.

The Guardian констатирует, что отныне Си Цзиньпин закрепил за собой место самого могущественного правителя Китая со времен Мао Цзэдуна. В отдельном материале британское издание также отмечает, что Си фактически ведет Китай «обратно к единоличному правлению после десятилетий разделения власти между элитами». А длившийся неделю ХХ съезд Компартии Китая «устранил ключевых соперников [Си] и укрепил его политическую власть».



Прогнозируемое переизбрание Си Цзиньпина на третий срок — наряду с сохранением за ним роли главы Центральной военной комиссии, которая контролирует армию КНР — The Guardian называет сигналом об успешности его попыток полностью сконцентрировать власть в Пекине в своих руках.

«Массовые антикоррупционные чистки во время его пребывания в должности и политические перестановки на этой неделе привели к тому, что оппозиции практически не осталось», — констатирует британская газета. Она также обращает внимание, что среди тех, кто первым поздравил Си Цзиньпина с переизбранием, были северокорейский диктатор Ким Чен Ын и российский Владимир Путин, с которым Си договорился о «безграничном партнерстве» за считанные дни до февральского вторжения в Украину.

The Washington Post дает схожую оценку, отмечая, что Си Цзиньпин «концентрирует власть в масштабах, невиданных со времен Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, демонстративно позиционируя свою страну против Запада». «Это знаменует собой кульминацию десятилетия консолидации власти и новую главу неопределенности для правящей Коммунистической партии КНР, поскольку Си нарушил нормы, формировавшиеся десятилетиями», — подчеркивает WP.

Не уйдя в отставку после двух сроков, Си фактически бросил вызов негласным правилам, которые действовали в КНР «в надежде институционализировать мирную передачу власти и предотвратить возвращение к единоличному правлению в стиле Мао».

Когда Си пришел к власти в 2012 году, его считали сдержанным прагматиком, которому прочили осторожное реформаторство в духе Михаила Горбачева или, по меньшей мере, его отца Си Чжунсюя — революционного лидера, который помог осуществить экономическую либерализацию при Дэн Сяопине.

Однако лидер КНР «решительно двинулся в другом направлении», констатирует WP, напоминая, что под знаменем национализма, продвигаемого Си, его армия теперь, похоже, «все больше готова пренебрегать дипломатическими нормами, ради большего „патриотизма“ на домашней арене».

Ожидается, что в течение третьего срока Си Цзиньпин «нарастит свои амбиции уделив особое внимание национальной безопасности, модернизации технологического сектора страны и бросив вызов международному порядку, в котором доминируют США». Но это будет нелегко, прогнозирует WP. Си Цзиньпину придется справиться с замедлением китайской экономики, ростом безработицы и ухудшением состояния рынка недвижимости — что усугубляется постоянными блокировками мегаполисов из-за COVID-19.

Отношения Китая с США станут «более воинственными», прогнозирует издание. Также ожидается, что Китай будет все больше закрываться, пытаясь сформировать самодостаточную экономику и пересматривая свои отношения с Западом.

CNN указывает, что новая руководящая «команда» КНР, которую Си Цзиньпин представил на съезде, состоит из его верных союзников и призвана укрепить «железную» силу его власти. Теперь китайский лидер «сконцентрировал власть в невиданных десятилетиями масштабах» и «с минимальными внутренними разногласиями», сообщает американский телеканал.

Его журналисты обращают внимание на отсутствие явной кандидатуры преемника Си. Ранее в состав Постоянного комитета Политбюр КПК включали более молодых членов партии в качестве потенциальных преемников. Однако с учетом того, что сейчас самому «молодому» участнику комитета 60 лет, а в его обновленном составе нет ярких имен, Си Цзиньпин, по всей видимости, не планирует уходить в отставку в ближайшее время.

Чен Ганг, старший научный сотрудник Института Восточной Азии Национального университета Сингапура, в комментарии CNN назвал концентрацию власти в руках Си «беспрецедентной». «Мы вступаем в новую эру, поскольку Си теперь контролирует практически все аспекты, касающиеся разработки политики и принятия решений, — поясняет Чен Ганг. — В КНР мы наблюдаем своего рода рецентрализацию бюрократии, которая определенно повлияет на будущую траекторию экономики и внешней политики Китая».

Теперь Си, очевидно, получит большее прямой контроль над экономикой Китая, которая ранее традиционно была прерогативой премьер-министра, возглавляющего Государственный совет. Если главой правительства, как ожидается, действительно станет близкий Си Цзиньпину партийный функционер из Шанхая Ли Цян, это будет редкий за десятилетия случай, когда вторую экономику мира формально доверят в управление человеку без опыта работы в Госсовете [аналог правительства, высший исполнительный орган власти в КНР].

Однако тотальная концентрация рычагов влияния в руках Си не обещает ему легкого правления во главе КНР, с учетом внутренних экономических проблем и напряженных международных отношений, пишет CNN. Последний фактор признал и сам Си Цзиньпин, отметив в своих речах, что «сегодня мир сталкивается с беспрецедентными проблемами» и охарактеризовав их как «опасные штормы». Единоличная власть Си означает, что его команда «будет нести полную ответственность за любую политическую ошибку и может спровоцировать более сильный международный отпор со стороны западных стран во главе с США», полагает Ян Чжан, доцент Школы международной службы Американского университета.

А еще один фактор, на который указывает CNN, может создать Си Цзиньпину проблемы, жертвой которых по собственной вине стал Владимир Путин. Виктор Ши, исследователь китайских политических элит из Калифорнийского университета в Сан-Диего, отмечает, что концентрация власти «внесет определенную нездоровую динамику» в выработку политики в КНР, поскольку близкие Си Цзиньпину люди — «это те, кто годами оттачивал навыки всегда соглашаться и поддерживать его мнение».

«Китайский лидер теперь обладает угрожающе обширной властью. Кто скажет ему „нет“?» — задается вопросом New York Times, отмечая, что «даже опытные наблюдатели, полагавшие, что составили полное представление о Си, были поражены тем, насколько тщательно он „перетряс“ высшие эшелоны партии».

Наряду с широко обсуждаемыми назначениями лоялистов в верхушку Политбюро, NYT отмечает, что по итогам съезда Си Цзиньпин внедрил в руководство КНР «ряд чиновников внутренней службы безопасности, военачальников, идеологов, инженеров и технократов, подчеркнув свое стремление ускорить подъем Китая как военной и технологической сверхдержавы, удерживая ее под несгибаемым контролем Коммунистической партии».

Для остального мира это может предвещать толчок к реализации планов Китая в лице Си на международной арене. Пекин, вероятно, останется равнодушным к международной критике, будет стремиться к все большей самодостаточности в стратегических технологиях, а также «попытается стать исключительной военной силой в регионе и твердо заявить о своих претензиях на Тайвань».

Однако доверие максимальных полномочий Си Цзиньпину -«серьезная авантюра», пишет NYT. «История изобилует примерами автократов, ослепленных высокомерием и чрезмерными полномочиями после того, как они окружили себя подчиненными, боявшимися сообщать плохие новости», — напоминает издание.

«Си теперь по-настоящему „владеет“ системой, однако любые ошибки также будут „принадлежать“ ему — безоговорочно, — говорит Дали Янг, профессор Чикагского университета, изучающий китайскую политику. — До сих пор, если в экономике были какие-то проблемы, он мог винить в этом других».

Тем не менее, сейчас реалии таковы, что даже самые квалифицированные или уверенные в себе китайские политики будут «дрожать от мысли о том, чтобы бросить вызов политике Си», констатирует NYT. Состав Постоянного комитета Политбюро, в котором так много лоялистов, «посылает сильный сигнал о том, что путь к успеху — это подчинение [Си Цзиньпину]», делает вывод издание.