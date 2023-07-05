Китай внезапно отменил визит главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля 5 июля, 15:34 Жозеп Боррель (Фото:Кристин Олссон/TT News Agency via Reuters)

Китай отменил запланированную на следующую неделю поездку главы Европейского Союза по внешней политике Жозепа Борреля. Пока неизвестны причины отмены визита.

Об этом в среду, 5 июля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя ЕС Набилу Массрали.

«К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что запланированные даты на следующей неделе больше невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы», — заявила Набила Массрали.

Видео дня

Представитель министерства иностранных дел Китая, во время брифинга 5 июля, отказался раскрыть причину отмены визита. Однако он не исключил возможности осуществления еще одной попытки этого визита в ближайшее время.

В МИД Китая также отметили, что готовы вести дальнейший диалог с ЕС по поводу встречи.

«Мы приветствуем визит представителя высокого уровня Борреля в Китай в ближайшее время, в удобные для обеих сторон даты. Мы готовы поддерживать связь с ЕС по этому поводу», — подчеркнул журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

4 июля агентство Bloomberg сообщило, что Боррель на фоне роста экономического соперничества между ЕС и Китаем отправится в Пекин на следующей неделе для встреч с китайскими официальными лицами.