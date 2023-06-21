Долгие разговоры в Пекине. О чем говорил Блинкен с высшим руководством Китая, и в каком контексте звучало слово «Украина» 21 июня, 10:00 NV Премиум Глава Госдепа США Энтони Блинкен жмет руку главе МИД Китая Цинь Гану во время своего визита в Пекин, 18 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Leah Millis/Pool)

По завершении поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай NV расспросил американских экспертов по международным отношениям о том, какое значение имел этот визит для Вашингтона, Пекина и Киева.

«Это не означает, что они решат все проблемы, но по крайней мере они разговаривают», — так говорит Эндрю Латем, американский эксперт по международным отношениям, о переговорах с высшими руководителями Китая, которые провел в Пекине 18 и 19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен. Последний стал первым главой американской дипломатии, посетившим Пекин с 2018 года. Это событие привлекло особое внимание мировой общественности, ведь отношения двух стран сейчас находятся на самом низком уровне за последние десятилетия.

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Среди вопросов, которые вызывают трения между двумя крупнейшими экономиками мира, — соревнование за влияние в индо-тихоокеанском регионе, милитаризация Южно-Китайского моря, Тайвань, взаимные торговые ограничения, права человека в материковом Китае и Гонконге, глобальное расширение китайской инфраструктуры слежки, а также отказ Пекина осудить войну России против Украины.

Накануне визита обе стороны дали понять, что не ожидают от него каких-то существенных прорывов и видят своей задачей, прежде всего, укрепить каналы коммуникации и стабилизировать отношения. Впрочем, сам факт того, что представители США и Китая провели встречу на таком высоком уровне — это уже прорыв, считает Латем, который является профессором международных отношений и политической теории в Колледже Макалестер, штат Миннесота.