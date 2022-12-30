«С Искандерами вообще катастрофа». Буданов рассказал, сколько ракет осталось у России 30 декабря, 18:55 За один массированный обстрел критической инфраструктуры Украины россияне используют от 70 до 75 ракет (Фото:Полиция Киевской области)

По данным украинской разведки, у России осталось от 13% до 27% оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования собственного производства.

Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью ВВС.

«По основным типам у них осталось оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования от 13 до 27%. То есть по всем основным типам они упали ниже 30%, что является неприкосновенным запасом», — сказал он.

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Он напомнил, что за один массированный обстрел критической инфраструктуры Украины россияне используют от 70 до 75 ракет типа Х-101, Х-505 и Калибр. Буданов отметил, что сейчас российская промышленность пытается выйти на производство 20 ракет Калибр в месяц.

«Сосчитайте сами, сколько вся промышленность должна работать, чтобы обеспечить один единственный залп. Ситуация с производством Х-101 ракет примерно похожая, даже хуже, чем с производством Калибров. С Искандерами у них вообще катастрофа», — отметил Буданов.

Утром в четверг, 29 декабря, российские оккупанты массированно обстреляли Украину — воздушная тревога продолжалась несколько часов. В результате атаки зафиксировано разрушение в ряде украинских населенных пунктов, в частности, на энергообъектах. Украинские военные смогли сбить 54 из 69 российских ракет.