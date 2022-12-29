Один из крупнейших обстрелов. РФ выпустила более 120 ракет, в Киеве, Львове и Харькове взрывы, во многих областях работает ПВО — онлайн
Обломки российской ракеты, архивное фото (Фото:Полиция Киевской области)
Утром в четверг, 29 декабря, Россия ведет новый ракетный обстрел Украины: на фоне масштабной воздушной тревоги глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пусках ракет.
В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины.
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн». Позже Михаил Подоляк подтвердил, что по Украине было запущено более 120 ракет.
Мэры Киева и Харькова подтвердили несколько «прилетов» в городах. В столице обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе (двое пострадавших), известно также о повреждении предприятия в Голосеевском районе и детской площадки — в центральном Печерском районе Киева.
Накануне вечером и в ночь на 29 декабря российские оккупационные войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова с применением иранских дронов Shahed-136. Всего оккупанты применили для атаки 13 иранских беспилотников, из них 11 удалось сбить. Вражеские БПЛА также были уничтожены в Днепропетровской и Николаевской областях.
НВ следит за всеми последствиями нового обстрела Украины 29 декабря.
09:59 В Киеве как минимум двое пострадавших в результате атаки — КГВА
По предварительной информации, известно о двух пострадавших в Дарницком районе. Им оказана первая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что обломки ракет в этом районе Киева (массив Осокорки) повредили два частных дома.
09:57 В Винницкой и Хмельницкой областях работает ПВО
Об этом сообщили в облсовете и ОВА регионов.
09:54 Ряд пассажирских поездов задерживаются из-за обесточивания — Укрзализныця
09:55 90% Львова без света — Садовый
«Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют. Могут быть перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры», — написал мэр Львова Андрей Садовый, добавив, что 90% города остались без света после ракетных ударов.
09:50 В Киеве повреждено промышленное предприятие: КГВА о первых последствиях обстрела столицы
Начальник КГВА Сергей Попко рассказал о последствиях ракетной атаки на столицу по состоянию на 9.30.
«Работает ПВО! Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Ситуация относительно пострадавших уточняется», — написал Попко.
Воздушная тревога в Киеве продолжается, жителей города просят оставаться в укрытиях.
09:45 Одесская область: в селе Степное обломки крылатой ракеты попали в жилой дом
Последствия уточняются, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
09:42 В Киеве обломок ракеты попал в жилой дом на Осокорках: в ГСЧС сообщили подробности
Речь идет о частном жилом доме, сообщила в комментарии Суспільному спикер ГСЧС Светлана Водолага. По ее словам, информации о пострадавших нет.
На место происшествия выехали спасатели.
09:37 Мэр Ивано-Франковска опроверг информацию о взрывах в городе
09:35 Сообщается о «прилетах» в Одессе
Соответствующее видео обнародовал Андрей Цаплиенко.
09:30 Ожидается «еще две-три волны» ракетных ударов — Арестович
09:28 Кличко призвал киевлян запастись водой и зарядить телефоны
«В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды», — предупредил мэр Киева Виталий Кличко.
09:24 Россия выпустила по Украине более 120 ракет — Подоляк
09:21 В Харькове несколько «прилетов», в том числе по Слободскому району — мэр
«Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно — прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие — информация пока уточняется», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
09:18 Взрывы слышны во Львове
Мэр города Андрей Садовый подтвердил эту информацию и призвал оставаться в укрытиях.
09:17 РФ произвела повторный запуск ракет из акватории Черного моря — Цаплиенко
09:15 Ряд облэнерго сообщили об аварийных отключениях в связи ракетной атакой
Из-за угрозы ракетных атак аварийные отключения электроэнергии применены в Житомирской и Сумской областях, сообщили Житомироблэнерго и Сумыоблэнерго на своих страницах в Facebook.
О возможности таких отключений уже предупредили Черкассыоблэнерго и Николаевоблэнерго.
Ранее ДТЭК сообщил об аварийных отключениях в Днепропетровской и Одесской областях из-за утренних ракетных атак. Такие отключения применены во избежание тяжелых последствий в случае попадания ракет в энергоинфраструктуру.
09:12 Над Сумской областью сбили вторую ракету
Об этом сообщили в ОК Север.
09:10 Кличко подтвердил «несколько взрывов» в Киеве
Как правило, мэр Киева сообщает о попаданиях ракет или их обломков.
09:08 В столице обломки ракеты повредили частный дом
Об этом сообщила КГВА. «Работают силы ПВО! Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется», — говорится в сообщении.
До отбоя воздушной тревоги КГВА призывает киевлян находиться в укрытиях.
09:06 В Киеве серия взрывов
09:05 В Харькове и Николаеве слышны взрывы — Суспільне
09:01 В Полтавской области работает ПВО — ОВА
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
08:58 Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн»
«Не пренебрегайте укрытиями. […] Не выкладываем места попаданий. Не выкладываем места пусков ПВО. Если Вы это делаете — Вы корректируете огонь противника», — написал Алексей Арестович.
08:52 Ким сообщил о пяти сбитых ракетах над морем в Николаевской области
«Сбили 3 ракеты над морем у нас», — написал глава Николаевской ОВА, добавив затем, что были сбиты еще две ракеты. Он также предположил, что «сегодня ВСУ поставят новый рекорд по сбитию».
«Напоминаю, ракеты управляемые в несколько очередей — значит снимать прилеты категорически нельзя», — напомнил Виталий Ким.
08:50 В Киевской области пожар из-за обломков ракет — Цаплиенко
«Сбита ракета в [Киевской] области, однако обломки вызвали пожар», — прокомментировал Андрей Цаплиенко обнародованное фото.
08:45 Днепропетровская область также под угрозой ракетных ударов — облсовет
«Днепропетровщина, ожидаем ракеты и в нашем направлении. Поэтому на всякий случай напоминаю: ничего не выкладываем и не обсуждаем в соцсетях. Дождитесь официальной информации», — написал Николай Лукашук, глава Днепропетровского облсовета.
Он также предупредил, что в Днепропетровской области введены экстренные отключения света — из-за угрозы ракетных ударов и во избежание значительных повреждений на случай, если оккупантам удастся поразить объекты энергетической инфраструктуры.
08:39 Сообщают о работе ПВО в Житомирской и Одесской областях
Андрей Цаплиенко обнародовал фото сбитой в небе ракеты в Одесской области.
08:37 Над Сумской областью сбили ракету
«Подразделения ПВО ОК Север ликвидировали российскую ракету над Сумской областью», — написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
08:35 КГВА подтвердила работу ПВО в Киеве
«Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!» — говорится в сообщении КГВА.
08:33 В Киеве сбили российскую ракету — СМИ
Информацию об этом обнародовало Зеркало недели.
08:27 В Киеве слышны взрывы
Андрей Цаплиенко пишет о работе ПВО.
08:25 Сообщают о работе ПВО в Черниговской области
Об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко.
08:05 Глава Киевской ОВА предупредил об угрозе ракетных ударов
«Киевская область! Находитесь в укрытиях и безопасных местах. Угроза ракетных обстрелов», — написал Алексей Кулеба.
08:02 Ким сообщил о первых запусках ракет
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в своем Telegram, что на Сумы полетели первые ракеты российских оккупантов.
«На Сумы первые ракеты. К сожалению. Верим в ВСУ! Тревога не случайна. Считаем сбитые ракеты!» — добавил он.