Один из крупнейших обстрелов. РФ выпустила более 120 ракет, в Киеве, Львове и Харькове взрывы, во многих областях работает ПВО — онлайн 29 декабря, 10:01 Обломки российской ракеты, архивное фото (Фото:Полиция Киевской области)

Утром в четверг, 29 декабря, Россия ведет новый ракетный обстрел Украины: на фоне масштабной воздушной тревоги глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пусках ракет.

В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн». Позже Михаил Подоляк подтвердил, что по Украине было запущено более 120 ракет.

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Мэры Киева и Харькова подтвердили несколько «прилетов» в городах. В столице обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе (двое пострадавших), известно также о повреждении предприятия в Голосеевском районе и детской площадки — в центральном Печерском районе Киева.

Накануне вечером и в ночь на 29 декабря российские оккупационные войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова с применением иранских дронов Shahed-136. Всего оккупанты применили для атаки 13 иранских беспилотников, из них 11 удалось сбить. Вражеские БПЛА также были уничтожены в Днепропетровской и Николаевской областях.

НВ следит за всеми последствиями нового обстрела Украины 29 декабря.

09:59 В Киеве как минимум двое пострадавших в результате атаки — КГВА

По предварительной информации, известно о двух пострадавших в Дарницком районе. Им оказана первая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что обломки ракет в этом районе Киева (массив Осокорки) повредили два частных дома.

09:57 В Винницкой и Хмельницкой областях работает ПВО

Об этом сообщили в облсовете и ОВА регионов.

09:54 Ряд пассажирских поездов задерживаются из-за обесточивания — Укрзализныця



09:55 90% Львова без света — Садовый

«Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют. Могут быть перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры», — написал мэр Львова Андрей Садовый, добавив, что 90% города остались без света после ракетных ударов.



09:50 В Киеве повреждено промышленное предприятие: КГВА о первых последствиях обстрела столицы

Начальник КГВА Сергей Попко рассказал о последствиях ракетной атаки на столицу по состоянию на 9.30.



«Работает ПВО! Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Ситуация относительно пострадавших уточняется», — написал Попко.



Воздушная тревога в Киеве продолжается, жителей города просят оставаться в укрытиях.



09:45 Одесская область: в селе Степное обломки крылатой ракеты попали в жилой дом

Последствия уточняются, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.



09:42 В Киеве обломок ракеты попал в жилой дом на Осокорках: в ГСЧС сообщили подробности

Речь идет о частном жилом доме, сообщила в комментарии Суспільному спикер ГСЧС Светлана Водолага. По ее словам, информации о пострадавших нет.



На место происшествия выехали спасатели.



09:37 Мэр Ивано-Франковска опроверг информацию о взрывах в городе



09:35 Сообщается о «прилетах» в Одессе

Соответствующее видео обнародовал Андрей Цаплиенко.



09:30 Ожидается «еще две-три волны» ракетных ударов — Арестович

09:28 Кличко призвал киевлян запастись водой и зарядить телефоны

«В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды», — предупредил мэр Киева Виталий Кличко.



09:24 Россия выпустила по Украине более 120 ракет — Подоляк



09:21 В Харькове несколько «прилетов», в том числе по Слободскому району — мэр



«Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно — прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие — информация пока уточняется», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

09:18 Взрывы слышны во Львове

Мэр города Андрей Садовый подтвердил эту информацию и призвал оставаться в укрытиях.



09:17 РФ произвела повторный запуск ракет из акватории Черного моря — Цаплиенко



09:15 Ряд облэнерго сообщили об аварийных отключениях в связи ракетной атакой

Из-за угрозы ракетных атак аварийные отключения электроэнергии применены в Житомирской и Сумской областях, сообщили Житомироблэнерго и Сумыоблэнерго на своих страницах в Facebook.



О возможности таких отключений уже предупредили Черкассыоблэнерго и Николаевоблэнерго.



Ранее ДТЭК сообщил об аварийных отключениях в Днепропетровской и Одесской областях из-за утренних ракетных атак. Такие отключения применены во избежание тяжелых последствий в случае попадания ракет в энергоинфраструктуру.

09:12 Над Сумской областью сбили вторую ракету

Об этом сообщили в ОК Север.



09:10 Кличко подтвердил «несколько взрывов» в Киеве

Как правило, мэр Киева сообщает о попаданиях ракет или их обломков.



09:08 В столице обломки ракеты повредили частный дом

Об этом сообщила КГВА. «Работают силы ПВО! Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется», — говорится в сообщении.



До отбоя воздушной тревоги КГВА призывает киевлян находиться в укрытиях.



09:06 В Киеве серия взрывов

09:05 В Харькове и Николаеве слышны взрывы — Суспільне



09:01 В Полтавской области работает ПВО — ОВА

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

08:58 Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн»

«Не пренебрегайте укрытиями. […] Не выкладываем места попаданий. Не выкладываем места пусков ПВО. Если Вы это делаете — Вы корректируете огонь противника», — написал Алексей Арестович.

08:52 Ким сообщил о пяти сбитых ракетах над морем в Николаевской области

«Сбили 3 ракеты над морем у нас», — написал глава Николаевской ОВА, добавив затем, что были сбиты еще две ракеты. Он также предположил, что «сегодня ВСУ поставят новый рекорд по сбитию».

«Напоминаю, ракеты управляемые в несколько очередей — значит снимать прилеты категорически нельзя», — напомнил Виталий Ким.



08:50 В Киевской области пожар из-за обломков ракет — Цаплиенко

«Сбита ракета в [Киевской] области, однако обломки вызвали пожар», — прокомментировал Андрей Цаплиенко обнародованное фото.



08:45 Днепропетровская область также под угрозой ракетных ударов — облсовет

«Днепропетровщина, ожидаем ракеты и в нашем направлении. Поэтому на всякий случай напоминаю: ничего не выкладываем и не обсуждаем в соцсетях. Дождитесь официальной информации», — написал Николай Лукашук, глава Днепропетровского облсовета.



Он также предупредил, что в Днепропетровской области введены экстренные отключения света — из-за угрозы ракетных ударов и во избежание значительных повреждений на случай, если оккупантам удастся поразить объекты энергетической инфраструктуры.



08:39 Сообщают о работе ПВО в Житомирской и Одесской областях

Андрей Цаплиенко обнародовал фото сбитой в небе ракеты в Одесской области.



08:37 Над Сумской областью сбили ракету

«Подразделения ПВО ОК Север ликвидировали российскую ракету над Сумской областью», — написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.



08:35 КГВА подтвердила работу ПВО в Киеве

«Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!» — говорится в сообщении КГВА.



08:33 В Киеве сбили российскую ракету — СМИ

Информацию об этом обнародовало Зеркало недели.



08:27 В Киеве слышны взрывы

Андрей Цаплиенко пишет о работе ПВО.

08:25 Сообщают о работе ПВО в Черниговской области

Об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко.

08:05 Глава Киевской ОВА предупредил об угрозе ракетных ударов

«Киевская область! Находитесь в укрытиях и безопасных местах. Угроза ракетных обстрелов», — написал Алексей Кулеба.

08:02 Ким сообщил о первых запусках ракет

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в своем Telegram, что на Сумы полетели первые ракеты российских оккупантов.

«На Сумы первые ракеты. К сожалению. Верим в ВСУ! Тревога не случайна. Считаем сбитые ракеты!» — добавил он.