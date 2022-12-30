«РФ демилитаризуется по плану». Мы будем сбивать российские беспилотники, самолеты и ракеты — Резников 30 декабря, 14:35 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские силы сбивали, сбивают и будем сбивать российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты.

У себя в Twitter министр отметил, что для этого Украина будет использовать все средства.

«Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot. Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризуется «по плану», — написал он.

Видео дня

Также Резников опубликовал видео уничтожения одной из российских ракет.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она длилась почти пять часов. По всей стране работала ПВО.

Попадания вражеских снарядов были зафиксировали в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Харьковской областях.