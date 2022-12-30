«РФ демилитаризуется по плану». Мы будем сбивать российские беспилотники, самолеты и ракеты — Резников

30 декабря, 14:35
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские силы сбивали, сбивают и будем сбивать российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты.

У себя в Twitter министр отметил, что для этого Украина будет использовать все средства.

«Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot. Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризуется «по плану», — написал он.

Видео дня

Также Резников опубликовал видео уничтожения одной из российских ракет.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1608792208332976129

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она длилась почти пять часов. По всей стране работала ПВО.

Попадания вражеских снарядов были зафиксировали в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Харьковской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=1i6LH5FE_xA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты ПВО Самолеты Алексей Резников Война России против Украины

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