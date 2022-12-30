«Оружие постепенно заканчивается». Данилов рассказал, каких ракет у РФ осталось больше всего 30 декабря, 08:25 По словам Данилова, РФ не способна производить большое количество новых ракет (Фото:Полиция Киевской области)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у России в достаточном количестве остается ракет С-300, других типов вооружения уже недостаточно.

В интервью Kyiv Post он рассказал, что РФ не способна производить большое количество новых ракет.

«И оружие у них постепенно заканчивается. Единственное, что у них есть в достаточном количестве, это ракеты для С-300. Но они долетают только на короткое расстояние. Именно поэтому РФ ведет переговоры с Ираном о поставках ракет. На сегодняшний день факт их получения не зафиксирован. Но если это произойдет, мы сразу об этом узнаем», — отметил секретарь СНБО.

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По его словам, сейчас РФ может производить новые ракеты, но не в большом количестве.

«Это технологически сложный процесс. Сейчас для производства используются остатки находящихся на складах деталей. Мы знаем, сколько может быть изготовлено таких ракет. Если будут появляться совсем новые, тогда мы будем говорить, что санкции не работают. На сегодняшний день мы пока этого сказать не можем», — добавил Данилов.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.

По данным Воздушных сил, в России продолжают производить ракеты Искандер, Калибр и Х-101, но темпы их использования не сравнимы с темпами выпуска на предприятиях.