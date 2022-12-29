Силы обороны уничтожили 54 крылатые ракеты из в целом 69 выпущенных по Украине — Залужный 29 декабря, 11:54 ПВО сбила 54 из 69 вражеских крылатых ракет (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

По предварительным данным, во время масштабной российской атаки утром 29 декабря всего было применено 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины было уничтожено 54 вражеские крылатые ракеты.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что сегодня утром агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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«По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеские крылатые ракеты», — заявил Залужный.



Во время масштабной атаки по Украине советник главы ОП Алексей Арестович заявлял о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн». Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что по Украине было запущено более 120 ракет.

Позже стало известно, что над Киевом силы ПВО сбили все 16 из 16 ракет врага, выпущенных по столице. Также сообщалось, что ПВО сбило 24 ракеты над Одесской, Херсонской и Николаевской областями.