Борис Джонсон отказался от депутатского кресла, которое занимал с 2001 года 9 июня, 22:19 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложит полномочия депутата. Об этом сообщает BBC в пятницу, 9 июня.

Джонсон решил отказаться от поста депутата после публикации профильным комитетом парламента отчета о Partygate. Комитет обвинил экс-премьера в том, что он знал о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна из-за COVID-19 и умышленно вводил депутатов в заблуждение.

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Экс-премьер заявил, что авторы отчета не предоставили никаких доказательств того, что он ввел в заблуждение Палату общин, и что выводы комитета его «потрясли». По его словам, выяснилось, что комитет хочет «выгнать его из парламента», и обвинил его членов в предвзятости.

Джонсон также сказал, что немедленно инициирует досрочные выборы в своем округе.

«Я являюсь членом парламента с 2001 года. Я серьезно отношусь к своим обязанностям. Я не лгал, и я верю, что в глубине души члены комитета знают это. Но они намеренно решили игнорировать правду, потому что с самого начала их целью было не выяснить правду или искренне понять, что было у меня на уме, когда я выступал в Палате общин», — добавил он.

В июне 2022 года в Британии было голосование на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Тогда Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. В июле он подал в отставку после массовых увольнений членов правительства.