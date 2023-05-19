«Перехватило дыхание». Экс-помощник Джонсона рассказал, о чем тот говорил с Зеленским в первый час полномасштабной войны 19 мая, 08:43 Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве (Фото:www.president.gov.ua)

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном была «необыкновенная связь» и их связывал общий «черный юмор».

Об этом рассказал бывший директор по коммуникациям Джонсона Гуто Харри, пишет Politico.

«Первые несколько недель, а на самом деле даже месяцев, Борис и Владимир, как он его называл — они оба называли друг друга по имени, — разговаривали каждый день, а иногда и чаще», — сказал Харри.

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Рассказывая о ночи, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Харри сказал, что в четыре часа утра ему позвонил военный и сообщил, что российские войска пересекли границу. Харри сказал чиновнику разбудить Джонсона, который разговаривал по телефону с Зеленским «в течение пяти минут».

«У Зеленского перехватило дыхание. Он был встревожен, но очень спокоен, учитывая то, что происходило. Это было мучительно, это преследовало», — сказал Харри.

По его словам, тогда Зеленский сказал, что он в порядке.

«Я в порядке, у меня хорошие люди, но никогда не знаешь, когда по твоему городу ползут российские спецназовцы», — сказал Зеленский Джонсону во время разговора, по словам Харри.

Экс-сотрудник Джонсона заявил, что Зеленский тогда сказал, что он надеется, что это не последний их разговор.

Харри рассказал, что в более поздних разговорах Зеленский и Джонсон шутили о ракетах N-Law, которые Великобритания поставила Украине, называя их N-Loves.

В одном из их последних разговоров во время пребывания Джонсона на посту, по словам Харри, Зеленский сказал премьер-министру, что он «лично разочарован» его отставкой.

По словам Харри, Зеленский сказал: «Нам так грустно, что вы подали в отставку. Мы все разочарованы, Борис. Я лично разочарован. Вас все любят в Украине. Это правда».