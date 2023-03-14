Вечеринки во время локдауна. Бориса Джонсона допросят из-за возможного обмана парламента Британии 14 марта, 17:18 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даст показания относительно того, вводил ли в заблуждение членов парламента по делу о Патигейте — скандале с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковида, вскоре после которого ушел в отставку.



Это подтвердил Комитет по вопросам привилегий, сообщает BBC.

Межпартийный комитет допросит 22 марта Джонсона на телесессии. Сначала комитет увидел доказательства, которые «убедительно свидетельствуют» о том, что нарушение коронавирусных правил было бы «очевидным» для экс-премьера. В февральском отчете говорилось, что он, возможно, неоднократно вводил парламент в заблуждение. Однако Джонсон это отверг.

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Если подозрения комитета подтвердятся, он будет рекомендовать наказание для политика, а Палата общин проголосует за это решение. Они могут варьироваться от прощения до временного отстранения от работы в парламенте. Если Джонсона отстранят на более чем десять дней, в его избирательном округе могут пройти дополнительные выборы.

В июне 2022 года в Британии было голосование на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунг-стрит во время локдауна. Тогда Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. Однако уже в июле он объявил, что подает в отставку. До этого с должностей ушли несколько представителей британского правительства.