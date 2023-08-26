Беспилотник пытался атаковать Москву — Собянин

26 августа, 03:19
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Москва (Фото:pexels.com/@1363928/)

Москва (Фото:pexels.com/@1363928/)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью 26 августа силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе якобы был уничтожен беспилотник.

«Ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил Собянин. По его данным, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы», — заявил Собянин.

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В Минобороны РФ заявили, что 26 августа около 03.00 мск дежурными средствами ПВО якобы «украинский» беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Москва Беспилотник БПЛА Собянин Дроны

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