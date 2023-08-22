В Москве и области раздались взрывы, поврежден жилой дом
Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей (Фото:t.me/bazabazon)
В столице РФ Москве и области ночью, 22 августа, раздались взрывы.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы, мэр Москвы и Минобороны РФ.
Звуки взрывов слышали в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье.
Сообщается, что жилой дом на Красногорском бульваре поврежден в результате атаки беспилотника в Павшинской пойме.
Также обломки беспилотника повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей.
Также, в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим Ковер, они временно прекратили работу. Известно, что задерживается несколько самолетов на вылет и прилет.
Мэр Москвы Сергей Собнян сообщил, что ПВО якобы сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.
В Минобороны РФ заявили, что якобы «украинские беспилотники» были обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА якобы были обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.