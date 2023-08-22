В Москве и области раздались взрывы, поврежден жилой дом 22 августа, 03:31 Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей (Фото:t.me/bazabazon)

В столице РФ Москве и области ночью, 22 августа, раздались взрывы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, мэр Москвы и Минобороны РФ.



Звуки взрывов слышали в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье.

Сообщается, что жилой дом на Красногорском бульваре поврежден в результате атаки беспилотника в Павшинской пойме.

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Также обломки беспилотника повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей.

Также, в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим Ковер, они временно прекратили работу. Известно, что задерживается несколько самолетов на вылет и прилет.

Мэр Москвы Сергей Собнян сообщил, что ПВО якобы сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.

В Минобороны РФ заявили, что якобы «украинские беспилотники» были обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА якобы были обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.