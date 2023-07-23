США не передают ВСУ ракеты ATACMS из-за небольших собственных запасов — WP

23 июля, 04:46
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Власти Украины давно просят США поставить дальнобойные ракеты ATACMS (Фото:officejjsmart/Twitter)

Власти Украины давно просят США поставить дальнобойные ракеты ATACMS (Фото:officejjsmart/Twitter)

Белый дом в данный момент не изменил своего мнения относительно возможности поставок для ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, о чем давно просит власть Украины.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что в Пентагоне говорят о нехватке запасов, и о том, что Украина на самом деле не нуждается в ракетах большой дальности.

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«Пентагон считает, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам», — пишет издание.

Точное количество ракет в США неизвестно, но журналисты пишут, что Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS в год, но вся эта продукция предназначена для продажи в другие страны. Журналисты, в то же время, уверены, что ракеты рано или поздно будут переданы ВСУ.

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12 июля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS не принято.

В свою очередь, покидая саммит НАТО в Вильнюсе, глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины ATACMS ракеты

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