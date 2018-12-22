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Белый дом назвал отставку главы Пентагона "благородной и правильной вещью"

Сегодня, 09:51
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В Белом доме уверяют, что Трамп и Мэттис остаются в хороших отношениях, несмотря на разногласия

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя отставку Джейсма Мэттиса с поста главы Пентагона, заявила, что он сделал "правильную и благородную вещь".

Сандерс заверила, что президент США Дональд Трамп остался в хороших отношениях с Мэттисом, несмотря на разногласия в некоторых вопросах, сообщает Politico.

"Президент слушает всю свою команду национальной безопасности, а это большая группа, он принимает их советы, и в конце концов он принимает решение. Если министр Мэттис не чувствует, что он является правильным человеком, чтобы выполнить эту работу, я думаю, что это было правильной вещью и благородной вещью, которую он сделал, уйдя в отставку", - отметила она.

По словам Сандерс, в списке кандидатов на пост главы Пентагона "есть много людей", но подробности рассказать отказалась.

Накануне президент Трамп написал у себя в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля, а его преемник будет скоро назван.

В письме к Трампу Мэттис отметил, что его отставка связана с разногласиями, которые возникли у него с президентом США.

"Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - обращается Мэттис к Трампу.

Впервые слухи о возможной отставке Мэттиса появились в октябре. СМИ сообщали о разногласиях главы Пентагона и Трампа по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном. 

Кроме того, в интервью CBS Трамп заявил, что Мэттис "немного демократ" и предположил, что тот может вскоре покинуть свой пост.

Теги:   Отставка Джеймс Мэттис Пентагон Белый дом США

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