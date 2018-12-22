Белый дом назвал отставку главы Пентагона "благородной и правильной вещью"
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя отставку Джейсма Мэттиса с поста главы Пентагона, заявила, что он сделал "правильную и благородную вещь".
Сандерс заверила, что президент США Дональд Трамп остался в хороших отношениях с Мэттисом, несмотря на разногласия в некоторых вопросах, сообщает Politico.
"Президент слушает всю свою команду национальной безопасности, а это большая группа, он принимает их советы, и в конце концов он принимает решение. Если министр Мэттис не чувствует, что он является правильным человеком, чтобы выполнить эту работу, я думаю, что это было правильной вещью и благородной вещью, которую он сделал, уйдя в отставку", - отметила она.
По словам Сандерс, в списке кандидатов на пост главы Пентагона "есть много людей", но подробности рассказать отказалась.
Накануне президент Трамп написал у себя в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля, а его преемник будет скоро назван.
В письме к Трампу Мэттис отметил, что его отставка связана с разногласиями, которые возникли у него с президентом США.
"Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - обращается Мэттис к Трампу.
Впервые слухи о возможной отставке Мэттиса появились в октябре. СМИ сообщали о разногласиях главы Пентагона и Трампа по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном.
Кроме того, в интервью CBS Трамп заявил, что Мэттис "немного демократ" и предположил, что тот может вскоре покинуть свой пост.