15 октября 2018, понедельник

Трамп не исключил возможность отставки главы Пентагона Мэттиса

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Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис

Президент США Дональд Трамп не исключил отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса. 

Как передает DW, об этом он объявил в интервью телеканалу CBS.

"Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду. На определенном этапе все уходят, это Вашингтон", - так ответил Трамп на вопрос об отставке Мэттиса.

Он добавил, что в ближайшее время его администрацию могут покинуть и другие сотрудники, но отметил, что "в Белом доме нет хаоса", как об этом пишут ряд СМИ. "Это все лживые новости", - добавил президент США.

Ранее The New York Times сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном. По данным газеты, Мэттис уйдет в отставку после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

 

 

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