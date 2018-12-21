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Трамп анонсировал отставку главы Пентагона Мэттиса в конце февраля следующего года

Сегодня, 02:25
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Джеймс Мэттис и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис завершит свои полномочия в конце февраля 2019 года.

"Генерал Джеймс Мэттис уйдет на пенсию с почестями в конце февраля, после его службы в качестве министра обороны в моей администрации в течение последних двух лет. За время пребывания Джеймса в должности был достигнут колоссальный прогресс, особенно по приобретению новой боевой техники", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также поблагодарил за усилия нынешнего главы Пентагона в реализации инициативы США относительно "справедливого" распределения взносов среди союзников по Североатлантическому альянсу.

"Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы союзники и другие страны платили свою долю военных обязательств", - написал Трамп.

Также глава Белого дома отметил, что скоро назовет имя нового министра обороны.

Ранее The New York Times сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном. По данным газеты, Мэттис уйдет в отставку после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Позже в интервью телеканалу CBS Трамп не исключил возможности отставки главы Пентагона Мэттиса.

Теги:   Отставка Джеймс Мэттис Дональд Трамп Пентагон США

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