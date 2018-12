Трамп анонсировал отставку главы Пентагона Мэттиса в конце февраля следующего года

"Генерал Джеймс Мэттис уйдет на пенсию с почестями в конце февраля, после его службы в качестве министра обороны в моей администрации в течение последних двух лет. За время пребывания Джеймса в должности был достигнут колоссальный прогресс, особенно по приобретению новой боевой техники", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также поблагодарил за усилия нынешнего главы Пентагона в реализации инициативы США относительно "справедливого" распределения взносов среди союзников по Североатлантическому альянсу.

"Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы союзники и другие страны платили свою долю военных обязательств", - написал Трамп.

Также глава Белого дома отметил, что скоро назовет имя нового министра обороны.

.... equipment. General Mattis was a great help to me in getting allies and other countries to pay their share of military obligations. A new Secretary of Defense will be named shortly. I greatly thank Jim for his service!