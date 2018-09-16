16 сентября 2018, воскресенье

NYT: Натянутые отношения c Мэттисом могут заставить Трампа уволить главу Пентагона

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Трамп обеспокоен тем, что Мэттис в глубине души демократ

Трамп обеспокоен тем, что Мэттис в глубине души демократ

Президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре может уволить министра обороны Джеймса Мэттиса из-за идеологических разногласий. О том, что у Трампа натянутые отношения с министром обороны, свидетельствуют многочисленные источники The New York Times в Белом доме.

Трамп обеспокоен тем, что Мэттис в глубине души демократ, из-за чего они расходятся во мнениях по многим вопросам, от политики НАТО касательно продолжения совместных военных учений с Южной Кореей до вопроса о целесообразности выхода США из ядерного соглашения по ядерной программе Ирана.

Источники NYT, близкие к Мэттису, уверены, что он не изменит своим принципам ради сохранения должности. На пресс-конференциях глава Пентагона неоднократно отказывался отвечать на вопросы, по которым его мнение не совпадает с мнением президента.

При этом демократы уверены, что увольнение министра обороны станет большой утратой для правительства США, поскольку ни у кого нет сомнения, что Мэттис - один из самых высококвалифицированных специалистов в своей сфере.

Кроме того, напряжение мужду Мэттисом и Трампом подогрела публикация книги Боба Вудворда "Бойтесь: Трамп в Белом доме". По мнению автора книги, Мэттис считает, что интеллект Трампа не превышает интеллект шестиклассника.

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