И все командование Вагнера. Пригожин вылетал из Африки в Москву в день крушения бизнес-джета и находился на его борту — российский журналист 23 августа, 21:28 Евгений Пригожин на фоне могил российских оккупантов (Фото:Фокус)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вылетал с командным составом террористической организации из Африки в Москву в день, когда разбился его бизнес-джет в Тверской области.

Об этом сообщил российский журналист Андрей Захаров.

«По Пригожину могу пока сказать: сегодня он действительно вылетел в Россию из Африки, с ним был весь командный состав ЧВК Вагнер», — заявил он.

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Его источники также сказали, что «это будет чудо, если он выжил».

Российский Telegram-канал Фонтанка также сообщает, Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета. Помимо Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК Вагнер.

Российские пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что одной из причин падения самолета мог быть «теракт на борту».

В среду, 23 июня, в Тверской области страны-агрессора упал самолет. В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

Пропагандистские СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, находившихся на борту. Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.