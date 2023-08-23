В разбившемся самолете среди пассажиров значился Евгений Пригожин — Росавиация 23 августа, 20:05 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин», — говорится в сообщении.

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Также, по данным российских Telegram-каналов, на борту мог находиться правая рука Пригожина террорист Дмитрий Уткин.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

Пропагандисткие СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, которые находились на борту. Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.

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