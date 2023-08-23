Близкое окружение не может дозвониться до Пригожина после крушения его бизнес-джета в Тверской области — росСМИ 23 августа, 20:55 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS / Yulia Morozova)

Близкое окружение главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина заявляет, что не может связаться с ним после информации о крушении его бизнес-джета в Тверской области.

Об этом сообщают российские пропагандисты из Фонтанка.

Других подробностей они не раскрыли.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал Евгению Пригожину.

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Пропагандистские СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, находившихся на борту. Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.

Российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщил, что в самолете среди пассажиров был сам Пригожин.

ЧВК Вагнер обязана своим названием Дмитрию Уткину — подполковнику запаса российского спецназа, который стал одним из первых ее командиров с позывным «Вагнер».