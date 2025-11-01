Партизаны движения АТЕШ проникли в расположение 1488-го зенитного ракетного полка (воинская часть 03218) возле села Решетниково в Ленинградской области РФ и провели разведку позиций С-400 Триумф.

Об этом они 1 ноября сообщили в своем Telegram.

По их словам, агентура зафиксировала координаты позиций комплекса, командный пункт, радиолокационные станции, расписания несения боевого дежурства и маршруты патрулирования.

«Проникновение в часть, которая должна быть надежно защищена, демонстрирует, что для АТЕШ нет неприступных объектов. Мы работаем в самых отдаленных и стратегических регионах России, доказывая, что российская армия не может скрыть свои позиции даже под прикрытием „элитных“ систем ПВО», — говорится в сообщении.



Кроме того, партизаны отметили, что собранная информация о системе ПВО, которая прикрывает критическую инфраструктуру РФ, передана Силам обороны Украины для дальнейшего использования.

Фото: АТЕШ

21 октября партизаны движения АТЕШ сообщили о проведении разведки стартовой площадки дронов-камикадзе в Орловской области, зафиксировав строительство складов и усиление обороны РФ.

18 октября агенты АТЕШ передали разведданные о позициях ПВО врага на Запорожском направлении, что позволило Силам обороны нанести точный удар по зенитному комплексу Бук-М1.