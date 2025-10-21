Партизаны нашли стратегический центр РЭБ во временно оккупированном Севастополе — Атеш
Партизаны нашли стратегический центр РЭБ в Крыму (Фото: Атеш / Telegram)
Партизаны провели разведку 475 отдельного центра РЭБ Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Этот стратегический объект обеспечивает защиту вражеских кораблей, береговых комплексов и авиации.
Об этом сообщает движение Атеш.
Отмечается, что партизаны зафиксировали режимы работы станций РЭБ, частотные диапазоны их действия и расположение антенных полей. Также установлены графики дежурства расчетов и маршруты передвижения командного состава.
Также сообщается, что этот центр играет ключевую роль в прикрытии главной базы Черноморского флота РФ, военных аэродромов и других стратегических объектов по всему полуострову. Его нейтрализация откроет новые возможности для нанесения точных ударов по оккупантам.
Все собранные данные о деятельности центра и его уязвимости уже переданы Силам обороны Украины для дальнейшего планирования операций.
20 октября во временно оккупированном Севастополе партизаны провели разведку позиций 127-й отдельной разведывательной бригады оккупационных войск РФ (в/ч 67606).
По данным агентов, удалось установить места расположения ключевых объектов воинской части, графики дежурств на постах и маршруты передвижения командного состава. Вся полученная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейших действий.
5 октября движение Атеш сообщило, что во временно оккупированном Севастополе россияне ужесточили охрану на медицинских складах.