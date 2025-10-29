Партизаны движения Атеш совершили диверсию на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке, что привело к блокированию снабжения российских войск на Запорожском направлении.

Об этом в среду, 29 октября, сообщил Атеш в Telegram.

По данным партизан, в результате поджога был уничтожен релейный шкаф, который обеспечивал управление движением поездов на важном участке железной дороги. Этот железнодорожный узел российские оккупанты использовали для транспортировки военной техники, боеприпасов и личного состава.

Фото: Атеш / Telegram

В движении отметили, что диверсия вызвала значительные перебои в логистике оккупационных войск и усложнила их обеспечение всем необходимым для ведения боевых действий.

В Атеш заявили, что нарушение работы железнодорожной инфраструктуры сорвет график военных перевозок оккупантов и усложнит передвижение их подразделений. По словам партизан, это очередной удар по логистической системе российских войск, которая постепенно разрушается в результате системных действий украинского движения сопротивления.

Фото: Атеш / Telegram

«Наша сеть продолжает эффективно работать, нанося точные удары по военной инфраструктуре врага», — говорится в сообщении.

Фото: Атеш / Telegram

26 октября руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко сообщил о переброске «элитных» частей армии страны-агрессора РФ в Приазовье, что может свидетельствовать об угрозе не только для Запорожского, но и для Херсонского направления.

2 октября аналитики ISW в своем отчете отмечали, что Россия, вероятно, передислоцирует подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) с Краматорского направления (район Часового Яра) на Херсонское.