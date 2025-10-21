Партизаны провели разведку пусковой площадки шахедов в российской Орловской области — Атеш

21 октября, 12:43
Поделиться:
Партизаны провели разведку пусковой площадки шахедов (Фото: Атеш / Telegram)

Партизаны провели разведку пусковой площадки шахедов (Фото: Атеш / Telegram)

Партизаны провели разведку в районе населенного пункта Руднево, где детально изучена стартовая площадка дронов-камикадзе. На объекте ведутся активные строительные работы по расширению инфраструктуры и усилению защиты от ударов Сил обороны.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Уточняется, что было зафиксировано возведение капитальных бетонных складов для хранения и подготовки шахедов к запускам.

Реклама

Читайте также:
В Крыму из-за топливного кризиса образовались огромные очереди на заправки — видео

«Модернизация площадки свидетельствует о намерении оккупантов увеличить интенсивность террористических атак на украинские города», — говорится в сообщении.

Атеш
Фото: Атеш

Также отмечается, что все разведывательные данные, в частности, координаты, схемы расположения объектов и режим работы площадки переданы Силам обороны Украины для принятия ответных мер.

Ранее партизаны провели разведку 475 отдельного центра РЭБ Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Этот стратегический объект обеспечивает защиту вражеских кораблей, береговых комплексов и авиации.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Война России против Украины шахеды движение Атеш

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies