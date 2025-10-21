Партизаны провели разведку в районе населенного пункта Руднево, где детально изучена стартовая площадка дронов-камикадзе. На объекте ведутся активные строительные работы по расширению инфраструктуры и усилению защиты от ударов Сил обороны.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Уточняется, что было зафиксировано возведение капитальных бетонных складов для хранения и подготовки шахедов к запускам.

«Модернизация площадки свидетельствует о намерении оккупантов увеличить интенсивность террористических атак на украинские города», — говорится в сообщении.

Фото: Атеш

Также отмечается, что все разведывательные данные, в частности, координаты, схемы расположения объектов и режим работы площадки переданы Силам обороны Украины для принятия ответных мер.

Ранее партизаны провели разведку 475 отдельного центра РЭБ Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Этот стратегический объект обеспечивает защиту вражеских кораблей, береговых комплексов и авиации.