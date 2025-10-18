Агенты партизанского движения АТЕШ помогли украинской разведке корректировать удары по средствам ПВО врага в Запорожском направлении . Об этом 18 октября АТЕШ сообщил в своем Telegram.

По данным агентурной сети, из 291-го гвардейского мотострелкового полка РФ им передали точные координаты зенитного ракетного комплекса Бук-М1, который дежурил для прикрытия командного пункта полка вблизи оккупированного Токмака.

Информация содержала не только расположение ЗРК, но и графики дежурств расчетов, маршруты подвоза ракет и время перевооружения.

Имеющиеся данные о позициях ПВО позволили огневым подразделениям Сил обороны нанести точный удар по средствам противовоздушной обороны противника.

17 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ успешно восстанавливают контроль над частью Запорожской области и продолжают контрнаступательные операции против российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил об успехах Сил обороны на Запорожском направлении. Он отметил, что украинские военные продвинулись более чем на три километра.

Аналитики проекта DeepState сообщали, что российские оккупанты продвинулись вблизи Малиновки и в районе Полтавки в Запорожской области.