«Заткнуть дыры». Россия отправит резервистов охранять инфраструктурные объекты от атак дронов

Государственная дума страны-агрессора России сразу в трех чтениях приняла законопроект, который позволит отправлять резервистов на сборы для защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщает российское издание Важные истории во вторник, 28 октября.

Согласно документу, их будут призывать на «специальное собрание» по решению главы Кремля Владимира Путина. Порядок проведения сборов должно организовать правительство.

Реклама

«Предусмотрена возможность направления [резервистов] на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры только на территории своего региона и противодействия беспилотникам», — заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

Он утверждает, что резервистов не будут привлекать к участию в войне или выполнению задач за пределами территории России.

В то же время директор Школы призывника Алексей Табалов рассказал изданию, что закон позволит Кремлю временно «заткнуть дыры» на фронте. По его словам, под «специальными сборами» подразумевается кратковременное участие резервистов в боевых действиях.

После таких «сборов» резервистов могут заставить подписывать контракты, чтобы они остались на фронте до конца войны. Это, по мнению Табалова, «новый способ вербовки дополнительных людей на фронт».

Ранее Государственная дума страны-агрессора России приняла закон о призыве в течение всего года.

13 октября Новая газета сообщала, что правительство России разрешило Минобороны привлекать резервистов к боевым действиям за пределами страны без объявления мобилизации. Эксперты считают, что это даст возможность долгосрочно использовать армию за рубежом.

В сентябре 2025 года Институт изучения войны сообщал, что летом 2025 года Россия вероятно начала формировали стратегический резерв из военнослужащих-новобранцев после того, как потери РФ начали уменьшаться летом 2025 года одновременно с изменением ее наступательной тактики в Украине.