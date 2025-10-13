В РФ разрешили использовать резервистов для боевых действий за пределами страны без мобилизации

Правительство страны-агрессора России разрешило Минобороны привлекать резервистов к боевым действиям за пределами страны без объявления мобилизации. Эксперты считают, что это даст возможность долгосрочно использовать армию за рубежом, сообщает Новая газета .

Отмечается, что правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила инициативу Минобороны по использованию резервистов в мирное время. В частности, — для выполнения задач с участием вооруженных сил за пределами России.

Согласно документу, который опубликовало российское пропагандистское агентство РБК, россиян, находящихся в мобилизационном резерве, планируют призывать на специальные сборы, начало которых должен подписать российский диктатор Владимир Путин. Во время этих сборов резервистов можно будет направлять для выполнения оборонных задач:

в случае вооруженных конфликтов,

для проведения контртеррористических операций,

для участия в военных действиях за пределами России.

Согласно проекту закона, продолжительность таких сборов не может превышать два месяца.

Также Минобороны РФ предлагает внести изменения в закон О военной службе и воинской обязанности. Сейчас в статье 54 Военные сбор ы речь идет о двух категориях: учебные сборы и проверочные (для проверки готовности частей и военкоматов). В пояснительной записке Минобороны РФ отмечается, что участие подразделений резервистов до сих пор было разрешено только во время мобилизации или военного времени, но не в мирное, что предлагается изменить.

Таким образом, законопроект фактически создает правовую основу для использования резервистов в боевых действиях за пределами России без объявления мобилизации, заявил изданию Новая газета адвокат Сергей Жорин.

«Раньше такое использование резервистов требовало особого правового режима — теперь этот барьер снимается. Это означает, что государство получит возможность быстро усиливать армию за рубежом без запуска процедуры мобилизации и связанных с ней социальных последствий», — отметил Жорин.

В России до сих пор действует указ о частичной мобилизации, подписанный Путиным в сентябре 2022 года.

В сентябре 2025 года Институт изучения войны сообщал, что летом 2025 года Россия вероятно начала формировали стратегический резерв из военнослужащих-новобранцев после того, как потери РФ начали уменьшаться летом 2025 года одновременно с изменением ее наступательной тактики в Украине.