В РФ разрешили использовать резервистов для боевых действий за пределами страны без мобилизации
Российские мобилизованные резервисты тренируются на стрельбище в Донецкой области, октябрь 2022 года (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Правительство страны-агрессора России разрешило Минобороны привлекать резервистов к боевым действиям за пределами страны без объявления мобилизации. Эксперты считают, что это даст возможность долгосрочно использовать армию за рубежом, сообщает Новая газета.
Отмечается, что правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила инициативу Минобороны по использованию резервистов в мирное время. В частности, — для выполнения задач с участием вооруженных сил за пределами России.
Согласно документу, который опубликовало российское пропагандистское агентство РБК, россиян, находящихся в мобилизационном резерве, планируют призывать на специальные сборы, начало которых должен подписать российский диктатор Владимир Путин. Во время этих сборов резервистов можно будет направлять для выполнения оборонных задач:
- в случае вооруженных конфликтов,
- для проведения контртеррористических операций,
- для участия в военных действиях за пределами России.
Согласно проекту закона, продолжительность таких сборов не может превышать два месяца.
Также Минобороны РФ предлагает внести изменения в закон О военной службе и воинской обязанности. Сейчас в статье 54 Военные сбор ы речь идет о двух категориях: учебные сборы и проверочные (для проверки готовности частей и военкоматов). В пояснительной записке Минобороны РФ отмечается, что участие подразделений резервистов до сих пор было разрешено только во время мобилизации или военного времени, но не в мирное, что предлагается изменить.
Таким образом, законопроект фактически создает правовую основу для использования резервистов в боевых действиях за пределами России без объявления мобилизации, заявил изданию Новая газета адвокат Сергей Жорин.
«Раньше такое использование резервистов требовало особого правового режима — теперь этот барьер снимается. Это означает, что государство получит возможность быстро усиливать армию за рубежом без запуска процедуры мобилизации и связанных с ней социальных последствий», — отметил Жорин.
В России до сих пор действует указ о частичной мобилизации, подписанный Путиным в сентябре 2022 года.
В сентябре 2025 года Институт изучения войны сообщал, что летом 2025 года Россия вероятно начала формировали стратегический резерв из военнослужащих-новобранцев после того, как потери РФ начали уменьшаться летом 2025 года одновременно с изменением ее наступательной тактики в Украине.