Если законопроект станет законом, он позволит Кремлю разворачивать резервистов за пределами территории России, в частности в Сумской и Харьковской областях Украины (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Кремль готовится отменить некоторые ограничения на использование российских резервистов в боевых действиях , что фактически позволит России использовать резервистов в войне против Украины без мобилизации, пишет в своем новом отчете Институт изучения войны.

Аналитики ISW подчеркивают, что 13 октября комиссия российского правительства одобрила [для дальнейшего рассмотрения — прим.ред.] проект закона, предложенный Министерством обороны России. Он предусматривает, что военнослужащие российского мобилизационного резерва смогут выполнять «оборонительные задачи» во время вооруженных конфликтов, контртеррористических операций или развертывания войск за пределами территории России.

Законопроект предлагает, чтобы президент России [российский диктатор Владимир Путин] мог призывать резервистов на «специальные военные сборы» продолжительностью до двух месяцев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такие изменения позволят России развертывать резервистов «в мирное время». Это бы расширило действующее законодательство, которое позволяет России разворачивать резервистов только во время мобилизации или военного времени, напоминают в ISW

Глава комитета Государственной думы России по вопросам обороны Андрей Картаполов заявил 13 октября, что в случае принятия законопроект позволит Кремлю развертывать резервистов за пределами территории России, в частности в Сумской и Харьковской областях Украины. ISW добавляет, что на днях опубликует дополнительный анализ и предупреждение о значении этого законопроекта.

13 октября российские медиа сообщили детали законопроекта, о котором пишет Институт изучения войны. Его авторы предлагают внести поправки в российский закон «Об обороне» и ряд других законов и установить, что «для выполнения отдельных задач в области обороны" (в частности при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных сил за пределами России) можно будет привлекать россиян из мобилизационного резерва Вооруженных сил РФ.

Согласно действующему законодательству в РФ резервистов могут вызывать на «учебные сборы» только один раз в год. Теперь же предлагается дополнить законодательство новым понятием «специальных сборов». Решение о вызове резервистов на такие сборы будет принимать президент. И если сейчас резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время, то законопроект предлагает распространить такую возможность и на формально «мирное время». Россия не признает, что ведет войну против Украины, называя ее «специальной военной операцией».