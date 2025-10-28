Госдума РФ приняла закон о круглогодичном призыве в армию

Государственная дума страны-агрессора России во вторник, 28 октября, приняла закон о призыве в течение всего года .

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Согласно закону, медицинские осмотры, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в течение всего года.

Однако фактическая отправка призывников на службу будет происходить, как и раньше, дважды в год.

25 июля Институт изучения войны (ISW) предупреждал, что Россия готовится ввести новый способ усиления своей армии, который может значительно увеличить скорость и масштабы набора призывников и резервистов.

Законопроект внес в Госдуму РФ председатель комитета по вопросам обороны Андрей Картаполов 22 июля. Он предлагал изменить административную часть военного призыва в России на круглогодичный цикл.

Картаполов настаивал, что это изменение оптимизирует работу военкоматов, которые будут обрабатывать данные призывников круглый год, и уменьшит нагрузку на военкоматы во время традиционных весенних и осенних призывов.

Речь идет о том, что призывники смогут проходить медицинский осмотр, получать военно-учетные специальности и выполнять другие необходимые процедуры для призыва в течение года, а не только по три месяца весной и осенью.

Картаполов утверждал, что новая модель якобы не будет предусматривать количественное увеличение призыва. Хотя Кремль в течение последних трех лет постоянно увеличивает количество призывников.

В ISW считают, что после принятия закона РФ будет иметь лучшие возможности для быстрого проведения мобилизации и дальнейшего распределения военных по частям.