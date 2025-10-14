В России планируют сокращать выплаты контрактникам, но ничего хорошего в этом нет

По крайней мере, именно такая «зрада» несется сейчас по российским инфо-площадкам адептов культа Z.

В частности, сокращения коснуться:

Татарстан — сократят с 3,1 млн руб. до 800 тыс. руб.;

Ямало-Ненецкий автономный округ — сократят с 3,1 млн руб. до 1,9 млн руб.;

Нижегородской области — от 3 млн до 1,5 млн;

Марий Эл и Белгородской области — с 3 млн до 800 тыс. руб.;

Чувашии — с 2,5 млн до 800 тысяч;

Башкирии — где и так башкиров за людей никто не считает, с 1,6 млн до 600 тысяч. Здесь традиционно были одни из самых низких выплат.

Прогрев общества на эту тему в России уже идет давно

Казалось бы, с одной стороны это явный маркер того, что у России туго с деньгами на войну и экономия уже касается ряда регионов. Но… ничего хорошего в этом маркере лично я не вижу, а как раз — наоборот.

Это несколько контрастирует на фоне того, как правительство России приняло решение увеличить ряд выплат военнослужащим на 7,6% вместо ранее планируемых 4,5%. Но если разобраться — повышение касается широко спектра лиц, в том числе, и военных пенсионеров, и выплачивается по факту. То есть, если ты, предположим, контрактник, то будешь получать больше не единовременную выплату — а зарплату. Но есть нюанс — единовременную выплату получил и вставил жене зубы, которые до того повыбивал за время счастливой высокодуховной совместной жизни, а тут уже так не получится, с зарплаты только по зубу будешь вставлять. А контрактники, как известно, долго не живут и зарплату долго не получают. Экономия бюджета!

Но у этой истории есть и куда более негативная сторона.

В то время как ряд адептов культа Z сокрушаются такими сокращениями выплат, другая часть и ее куда больше, поднимает вопрос о долге перед родиной. Мол, великую отечественную деды не за длинным рублем шли воевать, а родину защищать! А «отважные ополченцы Донбасса» тоже, ради идеи единения с Россией матушкой и светлого будущего, без воды, без света и кулечки на унитазах! И в этом вся негативная суть происходящего.

На фоне снижения выплат, разогревается общество, мол, не за деньги воевать нужно, а за идею, родина в опасности! Одновременно в России уже введена круглогодичная мобилизация, которая позволит призывать минимум 500 тыс. в год только по обязаловке. Конечно, срочника отправить на фронт не так просто, если он не подписал контракт с Минобороны, но над этим работают ежедневно по В/Ч, оказывая морально-психологическое и физическое давление на срочников, чтобы те подписывали контракт.

Но с учетом нынешних тенденций на законодательном уровне уже в 2026 году попросту могут принять обязательной, например, правку о «защите родины», и хочешь, не хочешь, срочник или контрактник, а отправишься ловить лицом fpv-дрон куда-нибудь под Покровск.

Прогрев общества на эту тему в России уже идет давно, но в ближайшее время стоит ожидать особой ура-патриотической истерии, призванной обеспечить в 2026 году российские оккупационные войска куда большим количеством мяса, нежели в предыдущие года полномасштабного вторжения.

Россиян подводят к принятию обязательной всеобщей мобилизации, в репрессивном формате. А это означает, что проблем нам от такого притока мяса на фронт будет в разы больше.

