Об этом в четверг, 9 октября, пишет российское медиа Верстка.

О сложностях с закупкой топлива сетью Signal ранее со ссылкой на пресс-службу компании сообщило пропагандистское издание РБК. На АЗС сказали, что цены на бензин увеличились в связи с дефицитом, но ограничения на его продажу «пока» не вводили. При этом РБК не уточнило, кто именно владеет сетью, отметили журналисты Верстки.

С более существенными проблемами столкнулась ЛТК — на их заправках бензина и вовсе нет.

Сеть Signal насчитывает 23 заправки, все они расположены в Тюменской области РФ. Компании ЛТК принадлежат 20 АЗС, которы находятся в Липецкой и Воронежской областях РФ.

Обе сети принадлежат ООО Трейдпроект, бенифициаром которой является Виктор Медведчук, пишет Верстка со ссылкой на данные журналистов изданий Схемы и Scanner project. В 2024 году Трейдпроект получил убыток в 271 млн рублей, при этом показав выручку в размере 7,8 млрд рублей.

В России усилился дефицит бензина, возникший после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Он достает центральных регионов страны, а цены на бензин рекордно растут.

«Топливный кризис уже охватил не менее 20 российских регионов — от Чукотки и Сахалина до Рязанской и Самарской областей», — говорилось в публикации The Moscow Times за 16 сентября.

Отмечалось, что «в первую очередь прекращают реализацию бензина мелкие частные сети заправок, тогда как на АЗС нефтяных компаний продажи продолжаются, хотя и там случаются локальные перебои по отдельным видам топлива».

Кроме того, атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру России, которые продолжаются с начала августа, обвалили экспорт нефтепродуктов страны-агрессора.

2 октября Служба внешней разведки Украины сообщила, что в России на фоне дефицита возобновились поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу.