Нефтепровод Дружба и крупнейшие НПЗ России. 14-й полк БпАК рассказал о самых успешных ударах по территории РФ за последние два месяца

13 октября, 21:15
Удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре спровоцировали топливный и логистический кризис в РФ (Фото: 14 полк БпАК/Телеграм)

За последние два месяца 14 отдельный полк беспилотных авиационных комплексов провел более 30 успешных операций против нефтяной инфраструктуры РФ.

Об этом сообщило подразделение в своем Telegram-канале.

14-й отдельный полк БпАК заявил, что его бойцы поразили:

  • крупнейшие в России нефтеперерабатывающие заводы;

  • нефтебазы;

  • железнодорожные пути поставок нефтепродуктов;

  • станции нефтеперекачки;

  • магистральный нефтепровод Дружба.

По словам военных, все это в сумме спровоцировало в РФ масштабный топливный и логистический кризис.

Чтобы быть еще более эффективными, бойцы 14-го отдельного полка БпАК открыли сбор Линия горизонта. Они собирают на закупку средств обнаружения российских БпЛА, автотехники и обслуживание имеющегося автопарка.

Сейчас уже собрано 2 млн грн из необходимых 15. Поддержать военных донатом можно по этой ссылке.

4 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ.

Этот завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора РФ. Его годовая мощность составляет 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли сообщило, что Киришский НПЗ остановил свою самую мощную установку дистилляции нефти CDU-6 после атаки дронов и пожара. Ожидается, что ее восстановление займет около месяца, уточнили они.

В ночь на 6 октября операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем осуществили удар по Феодосийскому нефтяному перевалочному терминалу во временно оккупированном Россией Крыму.

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и заставила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют успехи в реализации программы DeepStrike, переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Российская агрессия НПЗ Война России против Украины удары по российским НПЗ

