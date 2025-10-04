Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ РФ в Ленинградской области и малый ракетный корабль Буян-М в Карелии

4 октября, 11:35
Поделиться:
Пожар на НПЗ в городе Кириши, Ленинградская область России, 4 октября 2025 года (Фото: Exilenova+)

Пожар на НПЗ в городе Кириши, Ленинградская область России, 4 октября 2025 года (Фото: Exilenova+)

Силы обороны Украины в ночь на субботу, 4 октября, поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ, а также малый ракетный корабль Буян-М в Карелии, радиолокационный комплекс Гармонь в Курской области и командный пункт 8-й армии России в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в районе предприятия Киришинефтеоргсинтез зафиксированы взрывы и пожар. Этот завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность составляет 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Реклама

Читайте также:
Спутниковые снимки подтверждают прямое попадание в военный завод РФ. Его атаковали ракетой Нептун — анализ NV

Также Генштаб сообщил о повреждении в районе Онежского озера (Республика Карелия) МРК Буян-М, степень поражения выясняется.

Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области РЛС Гармонь и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК Искандер.

Читайте также:
«Это будут маркеры». Атаки на какие два российских НПЗ точно приведут к кризису в РФ, — экономист

На оккупированной территории Донецкой области нанесен удар по командному пункту 8-й армии ВС страны-агрессора, результаты уточняются, сообщил Генштаб.

Ранее 4 октября сообщалось о взрывах в Ленинградской области и пожаре в районе НПЗ в городе Кириши. Российский губернатор заявлял об атаке дронами.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Генштаб ВСУ Война России против Украины удары по территории РФ удары по российским НПЗ НПЗ Ракетный корабль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies