Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ РФ в Ленинградской области и малый ракетный корабль Буян-М в Карелии

Пожар на НПЗ в городе Кириши, Ленинградская область России, 4 октября 2025 года (Фото: Exilenova+)

Силы обороны Украины в ночь на субботу, 4 октября, поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ , а также малый ракетный корабль Буян-М в Карелии, радиолокационный комплекс Гармонь в Курской области и командный пункт 8-й армии России в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в районе предприятия Киришинефтеоргсинтез зафиксированы взрывы и пожар. Этот завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность составляет 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Также Генштаб сообщил о повреждении в районе Онежского озера (Республика Карелия) МРК Буян-М, степень поражения выясняется.

Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области РЛС Гармонь и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК Искандер.

На оккупированной территории Донецкой области нанесен удар по командному пункту 8-й армии ВС страны-агрессора, результаты уточняются, сообщил Генштаб.

Ранее 4 октября сообщалось о взрывах в Ленинградской области и пожаре в районе НПЗ в городе Кириши. Российский губернатор заявлял об атаке дронами.