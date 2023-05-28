После атак на Киев и Днепр. Руководство РФ будет привлечено к ответственности — спикер ЕС

28 мая, 18:10
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Флаги Европейского Союза (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Флаги Европейского Союза (Фото:REUTERS/Ив Герман)

В Евросоюзе после последних массированных воздушных атак на Днепр и Киев пообещали привлечь к ответственности российское руководство за террор и убийство гражданского населения.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в своем Twitter.

«Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь Киев на рассвете Дня Киева. Российское руководство и виновные будут привлечены к ответственности», — отметила Массрали.

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Она подчеркнула, что ЕС по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.

https://twitter.com/NabilaEUspox/status/1662808007544131585

В ночь на воскресенье, 28 мая, россияне массированно атаковали столицу и другие регионы дронами-камикадзе.

Силам ПВО удалось сбить 52 из 54 ударных беспилотников.

В Киеве обломки сбитых дронов упали в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах, повреждены здания и склад предприятия, произошли пожары. Один человек погиб, двое пострадали.

В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по городской поликлинике в Днепре. Утром 27 мая Генштаб ВСУ уточнил, что Россия использовала для этого баллистическую ракету Искандер.

По состоянию на 27 мая было известно, что пострадавшими считаются 32 человека, 13 из них находились в больнице (пятеро — в тяжелом состоянии). Атака унесла жизни четырех человек.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Киев Украина-ЕС Атака Ответственность Город Днепр Война России против Украины атака шахедов

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