Россияне за сутки нанесли 20 ракетных ударов, в частности по больнице в Днепре ударили Искандером — Генштаб 27 мая, 07:25 Последствия ракетной атаки по поликлинике в Днепре, 26 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Российские оккупационные войска за минувшие сутки нанесли 20 ракетных ударов, в частности по городу Днепр было выпущено семь ракет С-300/С-400, а по городской поликлинике захватчики ударили баллистической ракетой Искандер.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также было уничтожено пять вражеских разведывательных БпЛА типа Орлан-10 и два — типа Zala.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, три района сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще две важные цели противника.

Ситуация на направлениях фронта

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, за прошедшие сутки состоялось 25 боевых столкновения на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по районам Стрелечьей и Землянок Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Залезный Мост Черниговской области и других.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Также там нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного. Нанес авиаудары в районах Григорьевки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут и другие.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Первомайского, успеха не имел. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаудары вблизи Степного Запорожской области и Змиевки на Херсонщине. Обстрелял населенные пункты Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое Херсонской области и город Херсон.