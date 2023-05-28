Удар по поликлинике в Днепре. Три человека, которые считались пропавшими без вести, погибли 28 мая, 10:15 Последствия ракетной атаки по поликлинике в Днепре, 26 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

В воскресенье, 28 мая, стало известно, что в результате преступного ракетного удара по поликлинике, который Россия нанесла днем 26 мая, три человека, которые считались пропавшими без вести во время ракетного удара по Днепру, погибли.



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

«Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли», — говорится в заметке.

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Так, исследования подтвердили гибель 56-летнего врача и 64-летней сотрудницы разбитого медицинского учреждения, а также 57-летнего работника соседней ветклиники. В общем и атака унесла жизни четырех человек.

«В общем и атака унесла жизни четырех человек. Искренние соболезнования родным. Никакого прощения агрессору за его страшные преступления», — добавил председатель Днепропетровской ОГА.

В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по городской поликлинике в Днепре. Утром 27 мая Генштаб ВСУ уточнил, что Россия использовала для этого баллистическую ракету Искандер.

По состоянию на 27 мая было известно, что пострадавшими считаются 32 человека, 13 из них до сих пор находились в больнице (пятеро — в тяжелом состоянии).