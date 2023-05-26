Ночной удар РФ: над Киевом сбили все цели, обломки упали на крышу ТРЦ и частный сектор, в Днепре пожар на нескольких предприятиях — что известно 26 мая, 07:31 Последствия ракетной атаки по Днепру (Фото:Сергей Лысак / Телеграм)

В ночь на пятницу, 26 мая, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, РФ нанесла ракетные удары с территории Каспийского моря, взрывы слышали в Днепре и Киеве.

NV следит за главными последствиями ночной атаки.

07:35 Днепр и область ночью массированно атаковали ракетами и дронами, пожары на двух предприятиях, сбито 5 крылатых ракет и 6 «шахедов»

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В Днепре пожары вспыхнули в частном секторе, а также на двух частных и одном транспортном предприятии. Спасатели уже потушили огонь.



Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



07:24 Ту-95МС. Что нужно знать о стратегическом бомбардировщие, который РФ использует для атак Украины

По предварительной информации КГВА, во время сегодняшней ночной атаки Россия нанесла ракетные удары по Киеву с бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Рассказываем, чем опасна эта машина и какие у нее уязвимости.



07:13 В Киеве обломки ракет упали в двух районах: повреждена крыша ТРЦ, парковка с автомобилями, частный дом — без пожаров

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.



По его данным, в результате падения обломков в Оболонском районе:



зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений;



на парковке в другой части района повреждены автомобили;

В Шевченковском районе:

зафиксировано падение обломка на частный дом. Повреждены крыша и окно.

Предварительно информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются.

05:48 Киевская городская военная администрация сообщила, что предварительно, россияне с территории Каспийского моря обстреливали Киев ракетами Х-101/555. Известно, что все ракеты были сбиты. Информации о пострадавших и разрушениях нет.



05:35 Отбой воздушной тревоги в большинстве областей



05:00 Глава военной администрации Днепра Сергей Лысак сообщил, что вся информация о последствиях обстрелов будет опубликована утром.



04:20 Киевская областная военная администрация предупредила о повышенной угрозе ракетного удара



04:17 Мощный взрыв прогремел в Киеве

04:12 Взрывы на Киевщине, работает ПВО



04:08 Взрывы снова прогремели в Днепре



03:50 Тревога распространилась на всю территорию Украины



Фото: Мапа тривог

03:39 Повторный взрыв в Днепре



03:30 Суспільне сообщает о взрыве в Днепре



03:25 В Днепропетровской области работает ПВО. Слышны взрывы



Предварительно, мониторинговые каналы сообщают о запусках ракет из акватории Каспийского моря.