Ночной удар РФ: над Киевом сбили все цели, обломки упали на крышу ТРЦ и частный сектор, в Днепре пожар на нескольких предприятиях — что известно
Последствия ракетной атаки по Днепру (Фото:Сергей Лысак / Телеграм)
В ночь на пятницу, 26 мая, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, РФ нанесла ракетные удары с территории Каспийского моря, взрывы слышали в Днепре и Киеве.
NV следит за главными последствиями ночной атаки.
07:35 Днепр и область ночью массированно атаковали ракетами и дронами, пожары на двух предприятиях, сбито 5 крылатых ракет и 6 «шахедов»
В Днепре пожары вспыхнули в частном секторе, а также на двух частных и одном транспортном предприятии. Спасатели уже потушили огонь.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
07:24 Ту-95МС. Что нужно знать о стратегическом бомбардировщие, который РФ использует для атак Украины
По предварительной информации КГВА, во время сегодняшней ночной атаки Россия нанесла ракетные удары по Киеву с бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Рассказываем, чем опасна эта машина и какие у нее уязвимости.
07:13 В Киеве обломки ракет упали в двух районах: повреждена крыша ТРЦ, парковка с автомобилями, частный дом — без пожаров
Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.
По его данным, в результате падения обломков в Оболонском районе:
- зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений;
- на парковке в другой части района повреждены автомобили;
В Шевченковском районе:
- зафиксировано падение обломка на частный дом. Повреждены крыша и окно.
Предварительно информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются.
05:48 Киевская городская военная администрация сообщила, что предварительно, россияне с территории Каспийского моря обстреливали Киев ракетами Х-101/555. Известно, что все ракеты были сбиты. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
05:35 Отбой воздушной тревоги в большинстве областей
05:00 Глава военной администрации Днепра Сергей Лысак сообщил, что вся информация о последствиях обстрелов будет опубликована утром.
04:20 Киевская областная военная администрация предупредила о повышенной угрозе ракетного удара
04:17 Мощный взрыв прогремел в Киеве
04:12 Взрывы на Киевщине, работает ПВО
04:08 Взрывы снова прогремели в Днепре
03:50 Тревога распространилась на всю территорию Украины
03:39 Повторный взрыв в Днепре
03:30 Суспільне сообщает о взрыве в Днепре
03:25 В Днепропетровской области работает ПВО. Слышны взрывы
Предварительно, мониторинговые каналы сообщают о запусках ракет из акватории Каспийского моря.