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Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП — СМИ

Сегодня, 01:36
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Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП — СМИ - фото

Lana Zerkal/Facebook

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского.

Как отмечается, точная причина отказа не называется.

«Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП», — говорится в сообщении.

Также с официального сайта президента Украины убрали указ № 309/2019, в котором говорилось о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Объяснений, почему убрали документ, нет.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.

Теги:   Администрация президента Украины Елена Зеркаль

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