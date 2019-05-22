Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП — СМИ Сегодня, 01:36 792 Цей матеріал також доступний українською Lana Zerkal/Facebook Елена Зеркаль Lana Zerkal/Facebook

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского.

Как отмечается, точная причина отказа не называется.

«Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП», — говорится в сообщении.

Также с официального сайта президента Украины убрали указ № 309/2019, в котором говорилось о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Объяснений, почему убрали документ, нет.

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Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.