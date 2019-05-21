Зеленский назначил заместителей главы АП
Вчера, 20:23
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителей главы Администрации президента.
Согласно указам, Кирилла Тимошенко, Елену Зеркаль, Руслана Рябошапку, Юрия Костюка назначили заместителями главы АП.
Сергей Трофимов стал первым заместителем главы АП.
Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.
Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.