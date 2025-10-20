«Абсолютно разный масштаб». Зеленский заявил, что войны на Ближнем Востоке и в Украине нельзя сравнивать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войны на Ближнем Востоке и в Украине имеют совершенно разный масштаб и их сравнивать невозможно.

«Я не хочу унижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история», — сказал Зеленский во время общения с журналистами 19 октября, пишет Интерфакс-Украина.

Президент подчеркнул, что, хотя и там есть жертвы и большие потери, сравнивать их с полномасштабной войной в Украине нельзя. Глава государства подчеркнул, что из-за противостояния именно с российскими войсками завершить войну в Украине быстро не удается.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — подчеркнул Зеленский.

Ранее газета WSJ писала, что после достижения соглашения о прекращении огня между группировкой ХАМАС и Израилем президент США Дональд Трамп может сосредоточиться на урегулировании войны в Украине и усилить давление на РФ.

После визита на Ближний Восток президент США также заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть важную роль в достижении мира между Украиной и Россией.