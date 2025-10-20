«Я точно вам говорю». Мы приблизились к возможному окончанию войны — Зеленский
Глава ОП Андрей Ермак, президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 17 октября (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией.
Об этом украинский президент заявил на встрече с журналистами.
«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту [США Дональду] Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также добавил, что такое «настроение» сейчас царит у Трампа и в мире — «давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины».
«То есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги — Tomahawk
В пятницу, 17 октября, президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он уверен в своей способности закончить войну России против Украины.
По данным издания Financial Times, во время встречи Трамп призывал Зеленского принять условия российского диктатора Владимира Путина.
19 октября президент США в комментариях журналистам отрицал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме настаивал на передаче России территории всего Донбасса. По его словам, этот вопрос «никогда не поднимался» в переговорах с Украиной. Он выступил за заморозку линии фронта.