Глава ОП Андрей Ермак, президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 17 октября (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Об этом украинский президент заявил на встрече с журналистами.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту [США Дональду] Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что такое «настроение» сейчас царит у Трампа и в мире — «давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины».

«То есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги — Tomahawk и т. д. , и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию», — заявил украинский лидер.

В пятницу, 17 октября, президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он уверен в своей способности закончить войну России против Украины.

По данным издания Financial Times, во время встречи Трамп призывал Зеленского принять условия российского диктатора Владимира Путина.

19 октября президент США в комментариях журналистам отрицал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме настаивал на передаче России территории всего Донбасса. По его словам, этот вопрос «никогда не поднимался» в переговорах с Украиной. Он выступил за заморозку линии фронта.