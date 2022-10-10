«У ракетных ударов России две цели». Зеленский с Банковой записал видеообращение к украинцам 10 октября, 11:45 Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение о массированных ракетных обстрелах Украины со стороны РФ. Это уже второе обращение главы государства с утра понедельника, 10 октября.

По его словам, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.

«Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские Шахиды ( беспилотники-камикадзе — ред.). У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране. Киевская и Хмельницкая области, Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковская области, Запорожье, Сумская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская области, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень — люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда», — заявил Зеленский в видеообращении, записанном возле Офиса президента на улице Банковой в Киеве.

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Президент призвал украинцев быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.



«И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него», — подчеркнул Зеленский.

В первом обращении глава государства призвал украинцев держаться и быть сильными.

Утром 10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Под обстрел впервые задолго попал Киев. По данным на 10:00 в столице погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ПВО Украины уничтожило 41 из 75 ракет, которые РФ выпустила утром.