Резников и Залужный о массированных обстрелах: Сбито более половины из 75 ракет, мужество украинского народа не уничтожить

10 октября, 11:20
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Музей Ханенко в Киеве пострадал от ракетных обстрелов (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Музей Ханенко в Киеве пострадал от ракетных обстрелов (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировали на массированный ракетный обстрел Украины со стороны РФ.

Резников заявил, что мужество украинского народа никогда не уничтожат ракеты террористов, "даже если они попадут в сердце нашей столицы". Он убежден, что России также не удастся поколебать решимость союзников Украины.

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« Единственное, что они безвозвратно разрушают, это будущее России – будущее попранного во всем мире террористического государства-изгоя», – написал Резников в Twitter.

Лучшим ответом российскому ракетному террору глава Минобороны Украины назвал поставки зенитных и противоракетных комплексов.

"Это защитит наши города и наших людей. Это защитит будущее Европы. Зло должно быть наказано», - подчеркнул Резников.

Министр обороны назвал ракетные обстрелы военными преступлениями РФ.

«Украина при поддержке цивилизованного мира должна привлечь к ответственности ракетных террористов. И сделает это», - заявил Резников.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1579380597319163905

Залужный сообщил, что ПВО Украины уничтожило 41 из 75 ракет, которые РФ выпустила утром.

"Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!» – написал Залужный в Telegram.

Утром 10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Под обстрел впервые за долгое время попал Киев. По данным на 10:00 в столице погибли восемь человек, более 20 получили ранения.
https://www.youtube.com/embed/4FTPFEJN5yg
Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Алексей Резников Валерий Залужный

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