Резников и Залужный о массированных обстрелах: Сбито более половины из 75 ракет, мужество украинского народа не уничтожить 10 октября, 11:20 Музей Ханенко в Киеве пострадал от ракетных обстрелов (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировали на массированный ракетный обстрел Украины со стороны РФ.

Резников заявил, что мужество украинского народа никогда не уничтожат ракеты террористов, "даже если они попадут в сердце нашей столицы". Он убежден, что России также не удастся поколебать решимость союзников Украины.

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« Единственное, что они безвозвратно разрушают, это будущее России – будущее попранного во всем мире террористического государства-изгоя», – написал Резников в Twitter.

Лучшим ответом российскому ракетному террору глава Минобороны Украины назвал поставки зенитных и противоракетных комплексов.

"Это защитит наши города и наших людей. Это защитит будущее Европы. Зло должно быть наказано», - подчеркнул Резников.

Министр обороны назвал ракетные обстрелы военными преступлениями РФ.

«Украина при поддержке цивилизованного мира должна привлечь к ответственности ракетных террористов. И сделает это», - заявил Резников.

Залужный сообщил, что ПВО Украины уничтожило 41 из 75 ракет, которые РФ выпустила утром.

"Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!» – написал Залужный в Telegram.

Утром 10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Под обстрел впервые за долгое время попал Киев. По данным на 10:00 в столице погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

