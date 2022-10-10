Удар России по центру Киева: погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили ранения — МВД

10 октября, 10:04
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Российские оккупанты ударили ракетами по столице (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты ударили ракетами по столице (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 10 октября, в результате удара российских оккупантов по центру Киева погибли восемь человек.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

По его словам, в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.

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Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

https://www.youtube.com/embed/4FTPFEJN5yg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Война России против Украины

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