Удар России по центру Киева: погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили ранения — МВД 10 октября, 10:04 Российские оккупанты ударили ракетами по столице (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 10 октября, в результате удара российских оккупантов по центру Киева погибли восемь человек.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

По его словам, в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.

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Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

