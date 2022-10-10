Зеленский обратился к украинцам из-за массированного ракетного обстрела со стороны РФ 10 октября, 10:02 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за массированного ракетного обстрела Украины со стороны РФ.

В своих соцсетях глава государства призвал не покидать укрытий, беречь себя и своих близких, держаться и быть сильными.

«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», — написал Зеленский в понедельник, 10 октября.

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Он подчеркнул, что цель России — убить украинцев.

«229 -й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве», — заявил Зеленский.

Президент также обнародовал видео последствий ракетного удара по Киеву.

Утром 10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары Украине, в частности впервые за длительное время под обстрел попал Киев. В столице и других городах есть погибшие и раненые.