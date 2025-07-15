Зеленский одобрил введение в Украине множественного гражданства и выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Владимир Зеленский во вторник, 15 июля, подписал закон о множественном гражданстве в Украине, ратификацию соглашения о создании специального трибунала для преступления агрессии России против Украины и остановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Как сказано в сообщении главы государства в Telegram, множественное гражданство поможет «создать больше реальных юридических основ» для единства украинцев, живущих на всех континентах, а также иностранцев, которые связали судьбу с Украиной.

Трибунал и сотрудничество с международными организациями и другими странами позволят гарантировать неотвратимость наказания для России за развязанную против Украины войну, добавил Зеленский.

А выход из конвенции поможет Украине достичь по крайней мере паритета в вооружении, необходимом для защиты от российской агрессии. Президент напомнил, что Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и не делала честных шагов по сокращению оружия или гуманизации практик применения оружия.

Зеленский также поручил правительству проработать и принять все подзаконные акты для реализации законов.

«Можем уже начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представление графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов», — сообщил он.

Верховная Рада 15 июля поддержала остановку для Украины действия Конвенции о запрете применения и производства противопехотных мин. Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире и обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории. Ранее из Оттавской конвенции вышли Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

Также 15 июля парламент ратифицировал соглашение между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, которое было подписано 25 июня.

Инфографика: NV

18 июня Рада приняла в целом законопроект № 11469 о введении института множественного гражданства в Украине. В первом чтении его приняли 17 декабря 2024 года. После принятия законопроекта за основу правозащитники призвали президента ветировать законопроект, поскольку он, по их словам, создает дополнительные основания для потери украинского гражданства жителями временно оккупированных территорий Украины.